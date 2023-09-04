На БелАЭС провели учения по обеспечению ядерной безопасности

Фото, видео: Федосенко Наталия / ТАСС; 5-tv.ru

В учениях задействованы сотрудники станции и спасатели, отрабатывали в том числе и эвакуацию жителей.

Аварию в масштабах целой страны — пережили, пусть и не по-настоящему — сегодня в Белоруссии. Спасатели отрабатывали действия на случай поломки на атомной электростанции. И это было мероприятие не для галочки. Один в один воссоздали пульт управления энергоблоком, эвакуировали жителей целой деревни, наняли сотни статистов. За всем происходящим внимательно следили сотрудники Росатома. Как мог бы выглядеть один из самых страшных сценариев, будто в кино увидел корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Обычному человеку никогда не понять, о чем конкретно говорят эти люди, но по интонациям догадываемся: ситуация тревожная.

«Снижается. В активной зоне замечаний нет. Потеря неаварийного питания переменным током вспомогательного станционного оборудования», — докладывают специалисты.

На Белорусской АЭС отрабатывают ликвидацию ЧП. В учениях задействованы сотрудники станции и спасатели. Первые нажимают на кнопки на особом тренажере.

Этот пульт — точная копия пульта управления энергоблоком. А главная кнопка, которая глушит реактор, рядом. Ее строго-настрого запретили трогать.

Изначально по плану случилась небольшая поломка, которая грозит перерасти в катастрофу. Атомщики делают все возможное, чтобы ее предотвратить. Самое страшное слово — запроектная авария, то есть не предусмотренная повседневной документацией.

«Бывают ситуации, когда аварийная защита, хотя есть условия ее срабатывания, но она может не сработать. И вот, исходя из этого, мы должны знать все эти причины наизусть и выполнить эти действия вручную», — рассказал начальник смены реакторного цеха Юрий Зайцев.

С проблемами на условном энергоблоке разобрались за полчаса, но сразу после этого учения развернулись и на прилегающей к станции территории. Нашу съемочную группу внимательно проверили с помощью дозиметра.

— А что он измеряет?

— Мощность дозы гамма-излучения и загрязнение бета-частицами.

— Все в порядке со мной?

–Да.

Пугающая процедура, потому что надо стоять в такой позе, как птица, и чувствовать себя беззащитным.

Всполошили даже жителей соседних деревень в трех- и пятнадцатикилометровой зоне реактора. Впрочем, им не привыкать: они давно приучены жить рядом с мирным атомом.

Эти учения максимально реалистичны. В них задействовали не одну сотню статистов. Все эти люди прошли необходимые проверки и

отправляются в автобусы на эвакуацию.

— Чувствуете важность момента?

–Конечно. Безопасность на первом месте.

За всеми учениями внимательно следили сотрудники «Росатома». Станция строилась под их руководством. Потому специалистам важно знать, что техническое состояние объекта не вызывает вопросов.