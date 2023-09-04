Кресло еще не остыло: почему Зеленский отправил министра обороны Резникова в отставку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; 5-tv.ru

Зеленскому давно нужна была «сакральная жертва», чтобы отвлечь внимание возмущенного общества.

Украинский министр обороны Алексей Резников покинул пост. Громкую отставку связывают и с коррупционными скандалами, и с облавами в ходе мобилизации, и, конечно, с неудачами во время контрнаступления. Еще не остывшее кресло готовится занять Рустем Умеров. Ради нового назначения он отошел от руководства Фондом гос-имущества. Военного опыта и образования у чиновника нет, зато есть поддержка Запада. Что связывает будущего министра с Вашингтоном, выяснил корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

Смена караула во главе украинского министерства обороны давно назревала и напрашивалась. К Алексею Резникову действующие военные и потенциальные новобранцы ВСУ относились с разной степенью ненависти и презрения. И за провал так называемого контрнаступления, и за массовые облавы в тылу с целью отправить на фронт еще больше «пушечного мяса». А еще фамилия Резникова постоянно фигурировала в череде коррупционных скандалов: закупки зимней одежды по цене автоматов, бесследно пропадавшая американская и европейская финансовая поддержка. Все это делало фигуру министра все более и более токсичной.

«Думаю, что и контрнаступление повлияло, но главное — это коррупционные скандалы, был скандал с закупками оружия выше оптовых цен, потом был скандал, когда они зимнюю одежду покупали за огромные деньги. Все это привело к отставке. Он очень крупно воровал деньги, в промышленных масштабах. Та помощь, которая приходила Украине, рассовывалась между Резниковым и его подельниками», — заметил политолог Павел Рыжевский.

Рустем Умеров. Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Да и Зеленскому давно нужна была «сакральная жертва», чтобы отвлечь внимание возмущенного общества от несостоявшейся скорой «перемоги». Куда любопытнее фигура сменщика Резникова: Рустем Умеров в бытность депутатом Верховной Рады как раз руководил комиссией по расследованию сомнительных сделок на рынке закупки оружия. Однажды, в прямом эфире украинского телевидения он даже проговорился, кто больше всего заинтересован в контроле над финансовыми потоками.

«Наши партнеры выражают озабоченность относительно распределения финансовых средств и прозрачности закупок, а потому мы пригласили в состав нашей комиссии представителей стран-основных спонсоров Украины», — заявил Умеров.

Крымский татарин по происхождению и патентованный русофоб по жизни, Умеров является членом и признанного в России экстремистским и запрещенным «Меджлиса крымско-татарского народа»*. Но самый примечательный факт в его биографии — учеба в США по программе воспитания будущих лидеров. Эксперты уверены, что как раз «западные воспитатели» и продавили назначение на важный пост своего «выкормыша».

«Из этой программы вышло немало нынешних руководителей европейских государств, их в этой программе воспитывали в ненависти к России. Что там за связи он приобрел, говорит тот факт, что когда Елена Зеленская поехала в США, он ее сопровождал. Назначение согласовано с американцами и гарантирует продолжение поддержки кураторства со стороны американских военных украинского министерства обороны», — заявил политолог Юрий Светов.

Вот и газета New York times, известная давними и прочными связями с правящими сейчас в США демократами? в редакционной статье как бы объясняет истинные причины рокировки: Украине срочно нужны новые лидеры.

«Основные причины отставки министра обороны в том, что Украине требуется новое руководство по мере затягивания боевых действий, критика со стороны гражданского общества и СМИ по поводу контрактных скандалов, а также собственные просьбы Резникова уйти в отставку», — пишет издание.

Впрочем, давно просившийся в отставку Резников накануне ухода дал еще больше поводов для ненависти к себе. За его подписью вышел в свет потрясающий документ: теперь в ВСУ можно призывать людей, больных ВИЧ и вирусным гепатитом. А ведь еще и Польша рассматривает вопрос о передаче Украины нелегальных мигрантов призывного возраста. Так что новому министру обороны Умерову будет, кого отправить на убой, реализовав давний тезис о «войне до последнего украинца».

* — Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.