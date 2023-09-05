«Подключаются ягодицы»: реально ли похудеть во время секса

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Способны ли занятия любовью заменить спортивные тренировки?

Во время получасового полового акта можно потерять от 50 до 100 граммов веса. Об этом изданию NEWS.ru рассказала гинеколог и сексолог Антонина Дорофеева.

Однако, по ее словам, не стоит делать упор на «секс-диету». Это лишь, говорит эксперт, «приятное дополнение» к основным способам похудения.

«Я бы не делала упор на секс-диету, если ваша задача сбросить лишний вес, скорее это приятное дополнение», — заявила она.

Врач напомнила, что если человек желает похудеть, то важен комплексный подход, где ключевую роль играет правильное питание. Однако, по мнению Дорофеевой, иногда секс может заменить занятия спортом.

«Вы потратите энергию, а также укрепите мышцы и сосуды. Во время секса напрягаются мышцы промежности, также прорабатывается пресс и подключаются ягодицы», — объяснила специалист.

Недавно стало известно, что пара из Бразилии проводила в постели минимум час-два в день по четыре-пять раз в неделю, взвешиваясь перед каждым актом. Через две недели им удалось сбросить один килограмм.

Дорофеева прокомментировала этот случай и отметила, что сложно давать какие-либо прогнозы. Дело в том, что неизвестно, чем питаются влюбленные и делают ли они спортивные упражнения.

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