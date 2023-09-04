Путин заявил об атаках украинских дронов на «Турецкий поток» и «Голубой поток»

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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С помощью этих трубопроводов РФ поставляет газ в Турцию.

Беспилотники из украинских портов предпринимали попытки атаковать трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

С помощью этих газопроводов российский газ попадает в Турцию.

По словам Путина, российские корабли работают над обеспечением безопасности трубопроводов, однако из черноморских портов, подконтрольных Украине, продолжает исходить опасность.

«Их (газопроводы) постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников», — прокомментировал он.

Кроме того, отметил Путин во время выступления, в период действия черноморской инициативы гуманитарные коридоры использовались для реализации террористических атак по объектам в РФ. Москва же, в свою очередь, честно обеспечивала безопасность судоходства.