«Уйти от установки»: почему ребенка нельзя заставлять учиться

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Guido Werner

Читайте нас в: Дзен Новости

Как правильно замотивировать малыша?

Нередко оказывается так, что учеба ребенку дается без легкости и удовольствия. В такие моменты может произойти выгорание и потеря интереса, которые потом придется восстанавливать с помощью психологов и медикаментов. Почему заставлять учиться нельзя? Как мотивировать ребенка и помочь получать знания максимально легко? Об этом dni.ru рассказала руководитель онлайн-школы Светлана Шмонина.

Когда малыша заставляет себя сам или на этом настаивают родители, то учеба превращается в процесс «для галочки». В этом случае знания не останутся надолго в голове. Любая зубрежка не несет никакой ценности и полезности для мозга, так как погружение в тему не вызывает интереса. Если родители настаивают на изучении определенного предмета, без учета его интересов, то это может привести к тому, что он будет ненавидеть урок, а в дальнейшем и сам процесс обучения. Сначала из-за маленького возраста он будет подчиняться, а в дальнейшей станет противиться. В подростковом возрасте может разрушиться доверие между родителем и чадом которое и так достаточно хрупкое в этот период. Если ребенка заставлять, он будет искать поддержку в соцсетях, каких-то сомнительных компаниях. Если человек заставлять, то нередко выходит психосоматика — тело «подхватывает» нежелание учиться и начинается простуда, головная боль и воспалительные процессы. Многие студенты принимают препараты из-за повышенной нагрузки и неспособности отдохнуть. Ошибок всегда больше, если отпрыск сделал задание через силу или кто-то заставил его выучить. Мозг устроен просто: есть цель — будет интерес, внимание и сосредоточенность. Многие дети чувствительны к своим ошибкам, что в свою очередь может привести к заниженной самооценке.

Как создать правильную мотивацию?

Уйти от установки, что учеба — это скучное и монотонное занятие.

Договариваться.

Вызывать интерес к теме.

Внимательно отнестись к выбору репетитора.

Все вопросы со школьным учителем важно обсуждать в доброжелательном ключе.

Настрой на увлекательное будущее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему подростки сбегают из дома после ссоры.