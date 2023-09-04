Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи длились три часа

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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После встречи в широком составе, лидеры двух стран продолжили разговор в узком формате.

В Сочи прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Их продолжительность составила в общей сложности три часа.

Переговорный процесс стартовал в широком формате. Путин и Эрдоган обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, а также зерновую сделку. Российская сторона показала свою открытость к продолжению диалога по черноморской инициативе.

Среди прочих заявлений, Путин спрогнозировал запуск первого блока АЭС «Аккую» в Турции, а Эрдоган обратил внимание на движение стран к товарообороту в 100 миллиардов в год. Президент РФ указал на высокий уровень развития отношений Москвы и Анкары.

После завершения переговоров в широком формате, которые длились полтора часа, президенты продолжили беседу в узком формате. Эта часть процесса продлилась еще полтора часа.

Эрдоган анонсировал журналистам пресс-конференцию по итогам переговоров в узком формате.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган подчеркнул важность перехода на национальные валюты в торговле с Россией.