🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: благоприятный день для профессионального роста и развития, но не совсем удачных для выяснения отношений со своей второй половинкой.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 7 сентября, не стоит идти на поводу эмоций, особенно, негативных, лучше проявлять сдержанность. Этот день хорош с профессиональной точки зрения. Можно добиться значительного прогресса, достойно справиться и с привычными задачами, и с совершенно новыми.

♈ Овны

Овнам придется потратить время на споры. Работая над совместными проектами, старайтесь прислушиваться к мнению своих партнеров, ведь оно может оказаться полезным. Обратите внимание на финансы: чтобы избежать напрасных трат, не стоит решать важные вопросы, связанные с деньгами, в этот день. Прежде, чем делать покупки, подумайте, так ли они необходимы.

Космический совет: избегайте вопросов, связанных с финансами.

♉ Тельцы

Тельцов ждет беспокойный день. Постарайтесь избежать конфликтов, чтобы не испортить отношения с близкими. Уделите внимание семейным делам и поддержке родных. Также не забудьте про себя и старайтесь отдыхать, чтобы не было переутомления, ведь оно может сказаться на здоровье.

Космический совет: уделите время своей семье.

♊ Близнецы

От Близнецов в этот день требуется повышенная осторожность. Не торопитесь в принятии важных решений, особенно при деловых контактов. Вселенная просит вас о спокойствии и сосредоточенности на текущих делах, минуя судьбоносные вопросы, например, касающиеся имущества.

Космический совет: не принимайте судьбоносные решения.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

У Раков благоприятный день для решения рабочих вопросов. Вероятны плодотворные переговоры, которые сулят хороший результат. Возможны поездки, которые также станут толчком для профессионального роста и карьерного развития. Присмотритесь к окружению, возможно, среди них есть тот, кто поможет вам встать на ступеньку выше.

Космический совет: займитесь карьерой.

♌ Львы

У Львов высоки шансы добиться успеха. В решении сложных вопросов положитесь на интуицию. Ее подсказки часто оказываются очень точными и своевременными. Старайтесь избегать пустых разговоров и сплетен. Они сейчас не только отвлекают от дел, но и сбивают с толку.

Космический совет: положитесь на свою интуицию.

♍ Девы

Дев ждет хороший день. Вселенная дает вам возможность пообщаться с близкими, уделить время друзьям, ну и, конечно, самому себе. Не стесняйтесь поднять старые связи. Но при этом старайтесь избегать деловых обязательств, ведь они могут оказаться труднее, чем кажется на первый взгляд. Обратитесь лучше к творчеству.

Космический совет: уделите время близким.

♎ Весы

Весам будет немного трудно настроиться на конструктивный лад. Но, если все же удастся, вы добьетесь долгожданной цели. Кстати, не бойтесь просить помощи, друзья с радостью вас поддержат. Только раскрывайтесь перед действительно близкими людьми, чтобы избежать ненужных пересудов. Также не стоит торопиться с крупными покупками и сделками, даже если кажется, что вам предлагают выгодные условия.

Космический совет: сосредоточьтесь ради успеха.

♏ Скорпионы

Скорпионам стоит абстрагироваться от мелких неприятностей и уделить внимание приятным событиям и новым возможностям. Настройте себя на позитивный лад и радуйтесь тому, что вас окружает. Приведите в свою жизнь людей, способных поделиться с вами хорошим настроением, а негативных старайтесь избегать, по крайней мере, сегодня.

Космический совет: окружите себя позитивными людьми.

♐ Стрельцы

Стрельцам не стоит прислушиваться к советам, даже если они даются от чистого сердца. Принимая решения, полагайтесь исключительно на себя и свой опыт. Особенно это касается серьезных дел. Впрочем, планеты дают вам все козыри, с большой вероятностью, любые ваши начинания принесут успех. И, даже если порой будет нелегко, помните: дело того стоит.

Космический совет: не слушайте чужие советы.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Козерогам сегодня непросто будет сосредоточиться на работе. Вы думаете о домашних делах, а не профессиональных задачах, и можете забыть о чем-то важном. Постарайтесь не «витать в облаках». Вторая половина дня сулит неожиданные известия. Даже если новость будет не совсем благой, не спешите расстраиваться. Вполне возможно, что до вас дошла ее искаженная версия.

Космический совет: проверяйте информацию.

♒ Водолеи

Для Водолеев звезды подготовили приятные сюрпризы. Это может быть, например, неожиданная встреча с друзьями. Если вам поступит заманчивое предложение, не отказывайтесь. А вечер отлично подходит для поездок и прогулок. Не сомневайтесь, смена обстановки пойдет вам на пользу, порадует и вдохновит.

Космический совет: ждите приятный сюрприз.

♊ Рыбы

Рыбам для успеха нужно сохранять самообладание, спокойно обдумывать каждый шаг и верить в благоприятный результат. В отношениях с возлюбленным лучше не проявлять лишнюю инициативу, тот может истолковать ее неправильно. Прежде чем сделать какой-то важный шаг, подумайте, наступил ли тот самый момент.

Космический совет: сохраняйте самообладание.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой алкоголь подходит разным знакам зодиака.