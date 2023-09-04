Ему было 73: умер актер из сериалов «Ростов-папа» и «Дневник убийцы»

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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Артист дебютировал на экране в середине 90-х годов и пользовался популярностью до самой смерти.

В Москве скончался 73-летний актер театра и кино Александр Топольсков. Широкому зрителю он известен известен по роли Вити в сериале «Ростов-папа». Кроме прочего, артист успел сыграть в «Дневнике убийцы» и воплотил роль Борцова в телефильме по Чехову «На большой дороге».

Свою первую большую роль Топольсков исполнил еще в середине 90-х и до последнего дня пользовался популярностью у режиссеров и сценаристов. Что именно стало причиной смерти, не называется. Также нет данных и о том, когда и где произойдет прощание с артистом.

Александр Топольсков. Фото: Из открытых источников

До последнего момента, параллельно съемкам в кино, Топольсков продолжал играть в театре. Таганрогский театр имени Чехова неоднократно обновлял персональную страничку творческого деятеля на своем официальном сайте.

Ранее 5-tv.ru писал, что в минувшие выходные умер солист Большого театра Максим Пастер.