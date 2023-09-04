Остается навсегда: найден способ узнать о сексуальном насилии в детстве

Nature: ученые из Германии нашли сигнализирующий о насилии в детстве гормон

Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

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Что удалось выяснить специалистам в ходе исследования?

Ученые из Лейпцигского университета обнаружили гормон, который указывает на сексуальное насилие, пережитое в детстве. Соответствующее исследование опубликовало издание Nature.

Так, гормон, который сохраняется в теле после насилия в детском возрасте, называется грелин. Как сообщают исследователи, он вырабатывается энтероэндокринными клетками желудочно-кишечного тракта, в частности, желудка.

Также его часто называют «гормон голода». Оказывается, его уровень повышается еще и на фоне стресса.

В исследованиях приняли участие более тысячи добровольцев, половина из которых — женщины. Перед взятием образцов крови они прошли опросы, в которых в том числе были темы о травмирующих событиях из детства. Согласно результатам, более высокий уровень грелина фиксировался у тех, кто прошел через подобные страшные случаи.

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