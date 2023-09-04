Захарова предложила проверить умственные способности кандидата в президенты США

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

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Официальный представитель МИД РФ отреагировала на громкое заявление экс-председателя США в ООН.

Бывшему представителю США в ООН Никки Хейли нужно пройти тест на умственные способности. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу американской чиновницы. Та предложила проводить такие тесты для всех кандидатов на высшие должности в Штатах.

«Думаю, есть смысл первый тест провести на Никки Хейли. Крайне своевременная инициатива, конечно», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Первым «звоночком» она назвала заявление Хейли о том, что Кремль «убил Виталия Чуркина» (представитель России в ООН с 2006 по 2017 годы — Прим. ред.). Политик скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года за день до своего 65-летия, прямо в своем гостиничном номере после окончания работы в ООН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сказала Захарова о позиции Запада по ударам Украины по Крыму.