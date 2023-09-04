Эрдоган подчеркнул важность перехода на национальные валюты в торговле с Россией
Денис Птицын 23 0
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Фото: Евгений Разумный / ТАСС
Переход на торговлю в нацвалютах между РФ и Турцией станет важным шагом для обеих стран.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул важность перехода на национальные валюты в процессе двустороннего взаимодействия.
Эрдоган также сообщил, что торговля между Россией и Турцией в нацвалютах станет важным шагом для товарооборота.
Турецкий лидер добавил, что главы центробанков двух стран проведут встречу, чтобы детально обсудить этот вопрос.