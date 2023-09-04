Путин: РФ одна из первых подставляет Турции плечо в борьбе с катаклизмами

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Российские самолеты-амфибии на протяжении нескольких лет успешно применялись для тушения пожаров на территории республики.

Россия одной из первых подставляет свое плечо Турции, в том числе при борьбе с природными пожарами и ликвидацией последствий землетрясений. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в рамках переговоров с турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом, которые стартовали в Сочи.

Эрдоган выразил свою надежду на то, что Россия сможет выделить дополнительные самолеты-амфибии и поставить их стране. Республика успешно задействует Бе-200 при тушении лесных пожаров уже на протяжении нескольких лет.

«Хочу сказать, что и после ужасного землетрясения, с которым столкнулся турецкий народ, мы были одними из первых, кто старался подставить плечо турецкому народу», — ответил ему президент РФ.

Путин добавил, что российская сторона также быстро отреагировала на пожары в стране. Это свидетельствует о том, отметил он, что отношения Москвы и Анкары достигли высоко уровня, и проявляется это во всех сферах двустороннего взаимодействия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Турция намерены довести товарооборот до 100 миллиардов долларов в год.