Ярмольник назвал лучшего актера, воплотившего образ еврея

Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Ранее сам актер и телеведущий был отмечен по достоинству за заслуги перед кинематографом.

Актер, продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник получил приз за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России. Награду вручили на открытии восьмого Московского еврейского кинофестиваля (МЕКФ) в киноцентре «Октябрь».

Однако сам Ярмольник полученную награду своей большой заслугой не считает. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru продюсер назвал фамилию артиста, чьи воплощения евреев на экране считает лучшими. Закономерно, но именно воплощение Евгения Леонова в «Поминальной молитве» произвело на Ярмольника неизгладимое впечатление, сознался он.

«На мой взгляд, за все время лучше всего играл еврея Евгений Леонов. Он сыграл не столько еврея, сколько исполнил роль человека особого склада ума, терпимости, доброты. Все нужно в меру, я не люблю, когда на чем-то делают кромешный акцент. Я в этом смысле так воспитан», — поделился он.

По словам Ярмольника, чтобы талантливо сыграть еврея, не обязательно быть евреем: «надо просто понимать особенности, которые невероятно уважаются и являются отличительной чертой этого народа без пафоса и усложнений».

Что касается любимых режиссеров, то в списке Ярмольника оказались признанные мэтры.

«Я человек везучий как актер. Режиссеров, вызывающих у меня особый трепет, было несколько. Я не выделяю кого-то особенно, обожаю всех. С точки зрения истории кино я бы назвал Алексея Германа. Это была часть моей жизни — мы 14 лет работали над «Трудно быть богом». Это, безусловно, Валера Тодоровский, мой друг, партнер. Мы с ним много чего сделали. Это Алла Сурикова, это Владимир Фокин, это Георгий Данелия. У него я играл не самые большие роли, но все же. Самая дорогая еврейская для меня работа — в фильме «Одесса», — сознался он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ярмольник в шутку назвал себя «крупнейшим специалистом» по воплощению евреев на российском экране.