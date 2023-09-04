Россия планирует запустить первый блок АЭС «Аккую» в 2024 году

Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Zhenbei; 5-tv.ru

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В Сочи начались переговоры президентов РФ и Турции.

Россия намерена уже в следующем году запустить первый энергоблок на атомной электростанции «Аккую» в Турции. Об этом российский президент Владимир Путин сообщил в рамках переговоров с турецкиv коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом.

По словам главы РФ, все работы на станции идут в соответствии с графиком. Это позволяет спрогнозировать запуск первого блока в 2024 году.

«Аккую» на Средиземноморском побережье строит «Росатом». В апреле был совершен первый завоз топлива на объект. Для Турции возведение станции стало значимым событием — ранее в стране не было атомной энергетики.

Ожидается, что станция обеспечит энергией порядка 15 миллионов потребителей. В развитие объекта были вовлечены около 100 турецких компаний, строилась она на протяжении пяти лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган готовит важное заявление на встрече с Путиным.