Минус четыре: кому принадлежат уничтоженные в Черном море катера

Денис Птицын 14 0

Минобороны: в Черном море авиация уничтожила четыре катера Willard Sea Force

Минус четыре: кому принадлежат уничтоженные в Черном море катера
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Фото: www.globallookpress.com / George Zakharchuk

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Страны «коллективного Запада», кажется, окончательно перестали скрывать свое участие в спецоперации на стороне ВСУ.

Уничтоженные самолетами морской авиации Черноморского флота в Черного моря были произведены в США, об этом сообщили в ходе официального брифинга МО РФ.

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщил, что уничтожены были четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами военнослужащих ВСУ.

Кроме того, беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих, добавил представитель Минобороны.

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