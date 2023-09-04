Расчеты «Градов» громят позиции ВСУ в зоне спецоперации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru

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Главный козырь реактивной артиллерии — скорость.

В зоне СВО наши «Грады» поддерживают пехоту и громят позиции Вооруженных сил Украины. Техника каждую секунду, даже стоя в укрытии, готова к бою.

Ведь главный козырь реактивной артиллерии — скорость. Российские военные быстро наносят удары по противнику с самых неожиданных позиций и моментально уходят из-под ответной атаки. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь следит за их работой на передовой.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года.

Власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипаж Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне СВО.