Польша начала выдавать Украине мужчин-беженцев призывного возраста
Rzeczpospolita: Польша выдает мужчин-беженцев призывного возраста Украине
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Стране уже выдали украинцев, которые занимались нелегальной переправкой мигрантов.
Польские власти начали экстрадировать мужчин-беженцев призывного возраста на Украину. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.
«Польские власти начали выдавать Украине мужчин, которые покинули страну», — написано в материале.
По данным СМИ, Варшава уже выдала украинцев, которые занимались организацией незаконной переправы мигрантов из Белоруссии в европейские страны.
После начала спецоперации на территории Украины киевский режим запретил мужчинам в возрастной категории от 18 до 60 лет покидать территории государства.
Согласно данным Главной комендатуры Пограничной службы Польши, с начала спецоперации в страну прибыли 80 тысяч украинцев мужского пола. Уточняется, что с февраля прошлого года они обратно не возвращались.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине.