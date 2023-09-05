🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: отличное время для саморазвития и переосмысления своей жизни. Стоит прислушаться к добрым советам близких и довериться плану Вселенной.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 5 сентября, семь планет, включая Плутон, Меркурий и Венеру, находятся в ретроградном движении. Не стоит сопротивляться ритму, созданному Вселенной, и продолжить наслаждаться лучшими моментами дня.

♈ Овны

Для Овнов сейчас хорошее время для развития. Можно заняться своим образованием, которое поможет вам стать тем, кем всегда хотелось. Поспособствуют в этом ваши учителя или наставники. Прислушивайтесь к их идеям и советам. Также стоит обратить внимание на духовную составляющую вашей жизни.

Космический совет: займитесь своим образованием и духовным развитием.

♉ Тельцы

Для Тельцов пришло время сиять! Проявите себя в роли главного героя грандиозного спектакля вашей жизни. Помните: вы получите все, что пожелаете, если приложите к этому свое сердце и разум. Отважно отстаивайте то, во что верите, не бойтесь совершать небольшие ошибки. Результат вам понравится!

Космический совет: пришло ваше время сиять!

♊ Близнецы

Близнецы, уделите время, чтобы обратиться к своему прошлому. Достигли ли вы всего того, о чем когда-то мечтали? Какие свершения уже есть на пройденном вами пути? Посмотрели? А теперь взгляните в будущее и подумайте о новых свершениях. Постройте долгосрочные планы и представьте, как можете применить уже приобретенный опыт для очередных побед.

Космический совет: обратитесь к своему прошлому и будущему.

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♋ Раки

Ракам пора уделить время своим чувствам и эмоциям и поставить их во главу стола. Признайтесь в том, о чем думаете, своим близким, разрешите давнишний конфликт. И не бойтесь честно заявлять о собственных потребностях и желаниях. Ваша открытость станет для вас настоящей силой.

Космический совет: говорите открыто о своих желаниях.

♌ Львы

Для Львов пришло время позаботиться о себе. Стоит замедлить быстрый ход жизни и прислушаться к внутреннему «я». Чего именно вам хочется прямо сейчас? Смело идите на поводу своих желаний. Также уделите внимание творческим порывам. Избавьтесь от идеи «спасти мир», хотя бы на этот день. Просто наслаждайтесь приятными моментами, которые тоже могут составлять вашу жизнь.

Космический совет: позаботьтесь о себе.

♍ Девы

Девы, не пренебрегайте мнением близких и даже посторонних вам людей. Сегодня стоит прислушаться к тому, что вам говорят или же советуют. Их словам могут оказаться очень важными, и благоприятно повлиять на вашу жизнь. Не стесняйтесь благодарить их за уроки, которыми они щедро делятся, ведь в скором времени именно чужие знания поспособствуют в вашем личностном развитии.

Космический совет: прислушивайтесь к советам.

♎ Весы

Для Весов пришло время сделать смелые шаги! Прислушайтесь к своему сердцу и двигайтесь вперед. Возможно, именно сегодня на вашем пути встретиться вторая половинка. Но не стоит забывать о друзьях, которых в этот день тоже может стать как минимум на одного человека больше. Не бойтесь заводить новые знакомства и получите по-настоящему близкого человека и единомышленника.

Космический совет: не бойтесь заводить новые знакомства.

♏ Скорпионы

Скорпионам может показаться, что день идет слишком медленно. Все дело в сочетании семи планет, которые сейчас находятся в ретроградном движении. Не торопитесь и наслаждайтесь спокойствием. Помните, что задержки не являются отказом. Наоборот, этот день станет для вас источником нового полезного опыта.

Космический совет: наслаждайтесь спокойствием.

♐ Стрельцы

Стрельцы, если у вас что-то не получается, это не значит, что вы никогда не достигните желаемого результата. Возможно, сейчас просто не время. Или ваши стремления на самом деле не принесут желаемого. Помните: Вселенной виднее! Старайтесь не нервничать и поддайтесь ритму, в котором существуете сейчас. Всему свое время!

Космический совет: доверьтесь плану Вселенной.

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♑ Козероги

К Козерогам сегодня пожаловала Госпожа Удача! То, о чем вы мечтали, но считали невозможным, теперь является для вас вполне реальным. Вспомните о самом заветном желании и смело его реализуйте, успех практически гарантирован. Вам обеспечена поддержка планет.

Космический совет: нет ничего невозможного.

♒ Водолеи

Энергия убывающей луны побуждает Водолеев подумать о прошлом и навести порядок в настоящем. Давно не можете найти выход из какой-то сложной ситуации? Сегодня вы это сделаете! Но стоит помнить: вам все равно придется приложить усилия, чтобы претворить его в жизнь, за вас это никто не сделает.

Космический совет: наведите порядок в своем настоящем.

♊ Рыбы

Рыбы, порой дела идут не так, как мы хотим. Конечно, вы можете подпитывать ваше разочарование, но разве в этом есть смысл? Выдохните и постарайтесь получать удовольствие от позитивных моментов этого дня. И не забудьте благодарить Вселенную за то, что у вас есть. Поверьте, это уже немало!

Космический совет: обратите внимание на положительные моменты.

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