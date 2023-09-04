Не справляется: в США назвали истинную причину отставки Резникова

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Принявший решение об увольнении министра обороны Зеленский действовал наперед.

В администрации Джо Байдена назвали еще одну причину возможной отставки министра обороны Украины Алексея Резникова. Президент страны Владимир Зеленский сделал практически ход конем, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По словам неназванных лиц, политик достаточно быстро понял, что Резников не справляется со своей задачей по затягиванию конфликта с Россией. Сменивший чиновника на посту Рустам Умеров должен будет детально проработать новые меры по борьбе с РФ.

«Встряска возникла по нескольким причинам, по словам чиновника в администрации президента, не уполномоченного публично говорить об увольнении. В их число входило понимание того, что Украине понадобится новое руководство по мере затягивания конфликта», — сообщается в материале.

Кроме прочего, повлиять на судьбу Резникова мог и крупный скандал с коррупцией в сфере военных контрактов. Оружие на сумму 988 миллионов долларов не было поставлено в сроки, указанные в договорах. А некоторые поставки задерживались на месяцы.

По информации журналистов, Резников был предупрежден о своей отставке заранее и даже просил Зеленского об увольнении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский пересмотрел методы управления армией.