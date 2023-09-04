В режиме кабрирования: российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ
Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; 5-tv.ru
Сразу после выполнения боевой задачи летчики вернулись на аэродром.
На краснолиманском направлении по киевским формированиям ударили боевые вертолеты Ка-52 и Ми-35. Ракетами летчики уничтожили опорный пункт ВСУ.
Экипажи работали парами и действовали на предельно малой высоте. Пуск снарядов выполнили в так называемом режиме кабрирования: это когда вертолет резко задирает нос вверх, чтобы поразить цель неуправляемой ракетой.
Кроме того, такая стрельба позволяет экипажу не входить в зону действия ПВО противника. Сразу после выполнения боевой задачи летчики вернулись на аэродром, чтобы подготовиться к следующему вылету.
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