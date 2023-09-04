«Гарантированный русофоб»: чего ожидать от нового министра обороны Украины

Фото, видео: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER; 5-tv.ru

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Главу Фонда госимущества Рустема Умерова предложили на должность вместо Алексея Резникова. Изменит ли кадровая перестановка ход спецоперации?

Новым министром обороны Украины может стать Рустем Умеров — глава Фонда госимущества. О том, что это за политическая фигура и чего от нее можно ожидать, в беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Юрий Светов.

В первую очередь он отметил, что кандидатура Умерова уже точно согласована с США. Для самой Украины это назначение скорее несет чисто политический характер, причем очень своевременный — в эти же дни сменили министра обороны Великобритании.

Рустем Умеров никогда не был публичной и заметной фигурой, однако есть несколько факторов, из-за которых на должность собираются назначить именно его.

«Он выходец из Крыма и гарантированный русофоб. Его семья была укоренена в Крыму, потом их сослали в Узбекистан, где Умеров и родился. В начале 90-х они вернулись и стали активными деятелями Меджлиса крымскотатарского народа*, агрессивной организации, которая всегда демонстрировала лютую ненависть к России», — рассказал эксперт.

По этой причине Умеров по определению будет относиться к России резко негативно. Но и немаловажно то, что он прошел обучение в США. В той программе, по словам Светова, воспитывают в непримиримом, негативном отношении к России. Кроме того, после обучения Умеров обзавелся некоторыми связями.

«Что он там за связи приобрел и контакты, свидетельствует тот факт, что когда Елена Зеленская (жена президента Украины — Прим. ред.) поехала в США, Умеров ее сопровождал. То есть это назначение согласовано с американцами и гарантирует продолжение кураторства со стороны американских военных украинского министерства обороны. Это совершенно однозначно», — подчеркнул политолог.

Помимо негативного отношения к РФ, которого так ждут от будущего министра, у Умерова есть необходимый опыт. Во-первых, он был участником переговоров с Россией, был включен в украинскую делегацию. Во-вторых, принимал участие в обменах военнопленными.

Также важно, что чиновник не был замешан в коррупционных конфликтах. Владимир Зеленский сейчас нацелен на борьбу с коррупцией в стране, так как ему нужно показать западным спонсорам, что финансовая помощь используется по назначению.

«Министр обороны занимается политикой, согласованием всякого рода договоренностями. Умеров — фигура антироссийская, прозападная, но пока не такая одиозная, каким стал Резников (действующий министр обороны Украины — Прим. ред.)», — отметил Светов.

Непосредственно планировать ход всякого рода операций, заниматься вопросом вооружения и прочего Умеров не будет — это контролируют Штаты и Великобритания. Министр будет просто «разруливать эти ситуации», но не определять их ход.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму раскрыли причину отставки Резникова.

* — организация признана в России экстремистской и запрещена.