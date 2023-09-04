Доминируй, властвуй: пророссийские хакеры парализовали систему пособников ВСУ в Европе

Пророссийские хакеры вывели из строя 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши

Фото: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im

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«Пособникам украинского терроризма» пообещали устроить взбучку.

Пророссийские хакеры взломали и вывели из строя 127 официальных ресурсов стран Прибалтики и Польши. Таким образом, айтишники выразили свое отношение к проводимой Россией на Украине спецоперации.

Сразу шестнадцать группировок официально взяли на себя ответственность за взлом ресурсов. На всех платформах ведомств утром 4 сентября появились соответствующие баннеры, текст которых гласит: «Спецоперация будет закончена, когда будет уничтожен последний нацист». Таким образом хакерские группы дали отпор пособникам украинского терроризма.

Помимо Польши от рук пророссийских специалистов пострадал МИД Латвии. Такое массовое вторжение хакеров фиксируется на сайтах официальных ведомств впервые, сообщают РИА Новости.

Также указывается, что парализованы каналы обмена служебными сообщениями госорганов, нарушена работа паркоматов и системы мобильного банкинга. В открытый доступ попала переписка ведомства, сведения о личном составе, агентах полиции, финансовые документы и даже графики отпусков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше хакеры остановили поезда и заставили пассажиров слушать гимн России.