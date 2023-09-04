«Как будто сама родила»: Суханкина не мыслит жизни без приемных сына и дочери

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Десять лет назад певица взяла из детдома двоих малышей.

Певица Маргарита Суханкина призналась, что уже не мыслит свою жизнь без приемных детей, которых она усыновила в 2013 году.

«Я к своим детям отношусь, как будто сама их родила, и это мои единокровные, единородные дети, которых я никак не разделяю, не отделяю. Это мои руки, мои ноги. Отруби их — я не знаю, как я буду жить. Без них невозможно», — призналась экс-солистка «Миража» в эфире федерального телеканала.

Стать мамой приемных детей Суханкина решила после нескольких неудачных браков, в которых так и не родились долгожданные наследники. Десять лет назад в жизни певицы появились четырехлетний мальчик Сергей и трехлетняя девочка Валерия. Певица призналась, что ни разу не пожалела о своем решении и теперь не представляет жизни без приемных детей, ставших для нее родными.

Продюсеры знаменитости опасались, что с появлением наследников она забросит концертную деятельность. Однако вышло наоборот: сын и дочь стали мощным стимулом для Суханкиной, побудив ее работать с удвоенной силой.

«С тех пор, как дети появились, у меня жизнь поделилась четко пополам. Работа — это тоже ответственно. А для чего? Добыть денег, чтобы поднять детей! Поэтому работа тоже важна и ее должно быть достаточно, чтобы мы ни в чем не нуждались. У меня в голове все время это», — пояснила 59-летняя певица.

По словам Суханкиной, едва увидев малышей из детского дома, она сразу почувствовала в них родные души, а за годы совместной жизни и вовсе прикипела к ним.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Маргарите Суханкиной удалось пережить аборт, «звездную болезнь» и другие выпавшие на ее долю испытания.