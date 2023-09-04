Армия России уничтожила четыре военных катера ВСУ с десантниками вблизи Крыма

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Группы украинских боевиков следовали в направлении мыса Тарханкут.

Армия России в ночь с 3 на 4 сентября уничтожила четыре военных катера ВСУ с десантниками вблизи Крыма. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Все четыре быстроходных судна были произведены США Willard Sea Force. В северо-западной части акватории Черного моря по боевикам успешно отработала российская морская авиация. Известно, что диверсанты следовали в направлении мыса Тарханкут.