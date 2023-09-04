«Это изменит жизнь»: чем опасна война в космосе
Генерал ВКС США Солтцман: война в космосе изменит жизнь людей на многие века
Фото: www.globallookpress.com / NASA
Она может стать еще более опасной, чем все возможные традиционные конфликты.
Война в космосе поставит под угрозу существование всего человечества. Об этом заявил генерал космических сил США Ченс Солтцман в интервью изданию Newsweek.
Угроза этого конфликта определенно есть, и он может стать гораздо более опасным, чем любое традиционное наземное, воздушное или морское боестолкновение. Такая война может изменить жизнь людей на многие годы вперед. В случае этого конфликта космос засорится на долгие века.
Первое оружие, которое летало в космос, было изобретено в нацисткой Германии. С каждым годом все больше стран учреждают военные силы, которые ориентируются на космические бои.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что индийский луноход «ушел в спячку».