В США предупредили Украину о «тумане неизвестности» на поле боя

Фото: Reuters / US ARMY

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Поставленные Западом для ВСУ кассетные снаряды признали крайне ненадежными из-за высокого процента отказа и брака.

Применение поставленных Западом кассетных боеприпасов грозит опасностью самим Вооруженным силам Украины (ВСУ) и мирному населению из-за недостаточного количества разведданных. Об этом говорится в статье американского журнала National Interest.

«Поскольку это оружие поступило в целый ряд артиллерийских подразделений, сохраняется риск их несанкционированного или случайного применения в так называемом „тумане неизвестности“», — пишет автор, имея в виду отсутствие достоверной информации о ситуации на поле боя.

Также в публикации отмечается, что кассетные боеприпасы крайне ненадежны из-за высокого процента отказа и брака. В сочетании с широким разбросом это может представлять угрозу для местного населения в течение многих лет.

На днях американское издание The Drive сообщило, что украинские боевики распиливают переданные Западом кассетные боеприпасы, чтобы достать из них поражающие элементы и прикрепить в качестве боезаряда к беспилотникам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон не включил кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине.