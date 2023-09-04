Оперативное спасение: в России начнут обучать водителей скорой помощи

Фото: Анна Майорова / ТАСС

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Эту программу подготовки запускают в Чувашии.

В России начнут обучать водителей скорой помощи, эту образовательную программу подготовил Чебоксарский медицинский колледж. Об этом сообщают «Известия». Для проведения занятий будет использоваться настоящая машина «скорой», чтобы сделать максимально комфортное обучение и создать реальные условия работы.

Дисциплин много, среди них даже курсы по оказанию первой помощи, а также изучение устройства машины. Помимо этого, студенты смогут получить дополнительную специальность санитара. Это должно сильно помочь в работе, так как поможет учащимся научиться верному обращению с больными людьми (например, при транспортировке лежачих пациентов).

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие три симптома являются предвестниками скорой смерти.