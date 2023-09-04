Сняли прямо с руки: пилота «Формулы-1» Сайнса пытались «обчистить» в центре Милана

Фото, видео: Reuters / JENNIFER LORENZINI; 5-tv.ru

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Злоумышленников удалось задержать по горячим следам.

Кадры дерзкого ограбления оказались в распоряжении «Известий» — кражу средь бела дня удалось раскрыть по горячим следам полиции Милана.

Воры украли элитные часы у пилота «Формулы-1» Карлоса Сайнса. При этом действовали они дерзко — спортсмена пытались «обчистить» прямо на центральной улице города на глазах у десятков свидетелей: часы сняли прямо с руки спортсмена.

Но злоумышленники не учли, что у Сайнса есть личная охрана, именно она погналась за преступниками, догнала их и передала полицейским. В каком состоянии часы, рыночная стоимость которых более ста тысяч евро, пока не известно.