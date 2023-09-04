В России вандалов обяжут платить за порчу домового имущества

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сейчас эти затраты ложатся на плечи управляющих компаний.

Вандалы заплатят за порчу подъездов и засоры канализации. Сейчас эти затраты ложатся на плечи управляющих компаний, а затем разом на всех жильцов, но уже с 1 октября все может измениться.

Вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые обяжут нарушителей самих платить за разрисованные стены или забитый мусоропровод. Как вычислят вандалов и как их заставить расплатиться за ущерб, выяснял корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России появились государственные соседские чаты. Протестировать новый сервис могут жители восьми регионов, среди которых — Петербург, Архангельская, Калужская, а еще — ряд уральских и сибирских областей.

В чате можно обсудить любые вопросы о доме, проводить опросы, а еще общаться с управляющей компанией. Так коммунальщикам будет сложнее уйти от вопросов жителей.