Подвиги четырех поколений: как выглядит реконструированный комплекс «Острая могила» в Луганске

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Восстановительные работы выполнили специалисты Российского военно-исторического общества.

В Луганске к 80-летию освобождения города от фашистов торжественно открыли после реконструкции мемориальный комплекс «Острая могила». Восстановительные работы выполнили специалисты Российского военно-исторического общества.

Памятник посвящен подвигам четырех поколений героев луганской земли — бойцов времен Гражданской войны, Великой Отечественной, ополченцев Донбасса, которые поднялись на защиту родного региона в 2014-м, а также участников спецоперации. Историю главного мемориала Луганска изучил корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Луганске также был отреставрирован памятник на месте братской могилы, где захоронены 250 солдат, погибших в ЛНР во времена ВОВ. Он представляет собой усеченную пирамиду с орлом, держащим знамя.

Прямо напротив него был воссоздан потерянный памятник под названием «Знамя не умирает» — это два советских война, напоминающих о подвиге красноармейцев, сложивших головы во время сражений на «Острой могиле» в 1943 году.