Ольга Бузова раскрыла, что помогло ей поступить в вуз

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певица поделилась воспоминаниями о вступительных экзаменах в университет.

Ольга Бузова ничего не понимает в точных науках, поэтому ей пришлось в свое время усиленно зубрить алгебру, чтобы поступить в вуз. Об этом поющая ведущая рассказала журналистам за кулисами проходившего в Кремле концерта в честь Дня знаний.

Бузова вспомнила, что когда-то поступала на геофак, где вступительными экзаменами были география, литература и алгебра. С первыми двумя предметами у звезды соцсетей проблем не было. Бузова, как выяснилось, очень любила и любит читать, а что касается географии, то это вообще ее любимый предмет — поющей ведущей, по ее словам, нравится путешествовать и открывать мир «не только других мужчин, но и других стран». К тому же у Бузовой «феноменальная» память, которая помогла ей усвоить школьные программы по литературе и географии.

Однако с точными науками дела у Оли обстояли гораздо хуже. Родителям будущей звезды пришлось даже раскошелиться на частного репетитора по алгебре, чтобы тот «натаскал» телеведущую перед экзаменами. Стоимость одного занятия составляла 50 долларов — большие деньги, отметила знаменитость. Однако даже индивидуальные занятия с дорогостоящим педагогом прошли даром для певицы.

«Что я делала? Я просто зубрила формулы, потому что я реально не понимала в алгебре, высшей математике, геометрии ни-че-го… И когда я села на вступительные экзамены по алгебре и увидела задание, мои формулы, которые я зубрила, просто накладывались на эти формулы. И я сдала алгебру на четыре, что для меня было невозможно! Я четыре задания ответила правильно и одно неправильно», — похвасталась поющая ведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, что любовь к сцене у Ольги Бузовой, по ее словам, начала зарождаться еще в детстве.