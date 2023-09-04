Фото: www.globallookpress.com / Christine Olsson

Читайте нас в: Дзен Новости

Иранские журналисты считают, что президент Украины должен немедленно уйти в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский удерживает власть с помощью поддержания легенды о невозможности проведения выборов в стране в момент военного положения. К такому выводу пришли журналисты иранского издания Hamshahri.

«Важно не то, что не будут проведены сами выборы, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент и далее оставался у власти, тогда как глава государства, который привел страну к военному конфликту с соседней сверхдержавой, по-хорошему должен был бы уйти в отставку», — сообщили авторы статьи.

Публицисты также отметили, что у власти в стране находится человек, который стал виной военного конфликта с соседней сверхдержавой, несмотря на то, что после такого он должен незамедлительно уйти в отставку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в США спустили Зеленского на землю после требований к Владимиру Путину.