Рамафоса опроверг сообщения о поставках ЮАР оружия в РФ на судне Lady R

Рамафоса: комиссия не нашла доказательств поставок оружия из ЮАР в Россию

Фото: Reuters / SOUTH AFRICAN PRESIDENCY

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США ранее выдвинули против африканского государства обвинения в поставках оружия России в условиях украинского кризиса.

Комиссия независимых судей не нашла доказательств того, что заходившее в декабре на базу военно-морского флота ЮАР российское судно Lady R доставило вооружение в Россию. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в обращении к нации.

Глава африканского государства напомнил о выдвинутых против страны обвинениях в поставках оружия России в условиях украинского кризиса, и подчеркнул, что все они оказались ложными.

«Безосновательность обвинений установила комиссия, которая посетила базу ВМФ, получила свидетельства под присягой более чем от 50 человек и изучила более 100 документов. Установлено, что судно Lady R доставило в ЮАР оборудование в интересах вооруженных сил страны, которое было заказано в 2018 году», — заявил Рамафоса.

В мае американский посол в ЮАР Рубен Бригети заявил, что в декабре 2022 года на борт судна Lady R на базе в Саймонстауне якобы погрузили оружие и боеприпасы для отправки в Россию.

Аналогичные подозрения США ранее высказывали в отношении Северной Кореи. Комментируя визит российского министра обороны Сергея Шойгу в КНДР, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что целью поездки было договориться о поставках оружия для продолжения спецоперации по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США обвинили Иран в поставках беспилотников России.