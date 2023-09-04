В МИД Франции призвали найти способ заново выстроить отношения ЕС и РФ

Фото: www.globallookpress.com / Paul Zinken

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Архитектура безопасности, которую необходимо создать в Европе, должна учитывать интересы всех стран.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Франции Катрин Колонна сообщила, что Евросоюз обязан обеспечить архитектуру безопасности, которая будет учитывать интересы всех европейских стран, в том числе и России. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Россия существует и будет существовать. История и география говорят о том, что значительная часть страны находится в Европе. Нам придется совместно с ней найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех сторон в сфере обеспечения стабильности», — сообщила дипломат.

Глава французского МИД также упомянула, что это не означает, что Украина должна отказаться от своего желания вступить в Североатлантический альянс. Также Франция продолжит предоставлять киевскому режиму дипломатическую и военную помощь.

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