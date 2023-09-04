Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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На новые отношения 23-летняя фигуристка впервые намекнула поклонникам в начале июня.

Фигуристка Евгения Медведева впервые прокомментировала отношения со своим коллегой Дмитрием Чигиревым, с которым в последнее время ее часто замечают.

В эфире федерального телеканала чемпионка мира смущенно подтвердила, что на романтических фото и видео, регулярно появляющихся в ее соцсетях, поклонники видят именно Чигирева. Более того, спортсмен пришел поддержать Медведеву на телепрограмму и находился среди зрителей. Ведущий эфира Павел Воля, обращаясь к Чигиреву, призвал его «не обижать Женю (Медведеву — Прим. ред.) ни при каких обстоятельствах».

На свои новые отношения 23-летняя фигуристка, которая не особо любит делиться подробностями личной жизни, впервые намекнула поклонникам в начале июня. Публикации Медведевой с молодым человеком вызвали большой интерес у пользователей сети. Многие догадались, что у спортсменки роман с коллегой по фигурному катанию.

В той же программе фигуристка рассказала о своих дальнейших карьерных планах. Медведева призналась, что не скучает по профессиональному спорту, так как активно развивается в других направлениях, и это доставляет ей удовольствие. В частности, она планирует запустить собственное шоу, в котором будет вести «откровенные разговоры» с интересными собеседниками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Евгения Медведева, по ее словам, борется с выгоранием.