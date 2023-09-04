Режиссер Матье Кассовиц получил серьезные травмы при падении с мотоцикла

Фото: www.globallookpress.com / Matteo Nardone

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Создателя триллера «Багровые реки» экстренно доставили в больницу после аварии на гоночной трассе.

Французский актер и режиссер Матье Кассовиц оказался в больнице после падения с мотоцикла. Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, актер был «очень серьезно ранен» в результате аварии на гоночной трассе автодрома Линас-Монлери, расположенного в 30 километрах к югу от Парижа.

Детали происшествия и состояния Кассовица не уточняются. Сообщается лишь, что 56-летний актер проходил курс вождения мотоцикла и после падения с двухколесной машины был экстренно доставлен в госпиталь коммуны Ле-Кремлен-Бисетр.

Кассовиц прославился как режиссер фильмов «Ненависть», «Багровые реки», «Готика» и других. Также он известен актерскими работами в таких картинах, как «Пятый элемент», «Амели», «Анжелика — маркиза ангелов».

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