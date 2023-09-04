Ковальчук на фоне слухов о расставании с Харламовым выложила фото с его матерью

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Звезда «Гусара» продемонстрировала, что прекрасно ладит с возможной будущей свекровью.

Несмотря на то, что общественная молва с завидной регулярностью «разводит» Катерину Ковальчук и Гарика Харламова, сами знаменитости раз за разом доказывают, что они по-прежнему вместе, и в их отношениях все в порядке.

Так, возлюбленная комика опубликовала в соцсети фото с его мамой Натальей Харламовой и подписью: «Семейный выход». Дамы вместе посетили съемки Comedy club и, судя по довольным лицам, весело провели время.

По всей видимости, между матерью Харламова и Ковальчук сложились более чем теплые отношения. Не исключено, что они видят друг в друге потенциальных родственниц в недалеком будущем. К примеру, Наталья Игоревна ранее сердечно поздравила избранницу сына с днем рождения, назвав ее «нашей чудесной девочкой».

На днях Ковальчук в очередной раз опровергла слухи о расставании с Харламовым, опубликовав в личном блоге совместное фото с возлюбленным. В кадре они стоят в обнимку на перроне возле железнодорожных путей.

Домыслы о разрыве с актрисой ранее спровоцировал сам комик, когда выложил в соцсети публикацию, где очень обрадовался возвращению на телевидение шоу «Давай поженимся!». Харламов написал, что это «самая радостная новость» для него за последнее время. Поклонники тут же решили, что так он намекает на расставание с Ковальчук.

Комик и актриса познакомились на съемках сериала «Гусар». Вскоре они вместе провели отдых на Черном море, а затем появились на открытии закусочной Харламова. Поклонники комика обратили внимание на поразительное внешнее сходство его новой возлюбленной с экс-супругой Кристиной Асмус.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Кристина Асмус породила слухи о беременности, опубликовав фото в купальнике.