Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины

Фото: EPA / ТАСС

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На рассмотрение в Раду внесена новая кандидатура на должность главы военного ведомства.

Министр обороны Украины Алексей Резников покинет свой пост. Вместо него предлагается кандидатура главы фонда госимущества Рустема Умерова. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», — сказал глава киевского режима.

Информация о вероятной отставке Резникова появилась в последних числах августа. Нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что действующего министра обороны Украины уже на днях могут отстранить от занимаемой должности, чтобы позднее отправить послом в Великобританию. Об этом же сообщал и другой украинский парламентарий — Алексей Гончаренко.

Сам Резников ранее говорил о готовности покинуть пост главы Минобороны. По данным украинских СМИ, Зеленский еще в начале августа приступил к поиску подходящей кандидатуры для его смены. Тогда рассматривались два человека — министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Оба государственных деятеля от смены деятельности отказались.

Алексей Резников возглавлял украинское Минобороны с ноября 2021 года. До этого он был вице-премьером Украины (2020–2021) и представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны (2019–2020).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны Украины по требованию западных партнеров Киева может возглавить женщина.