Конкурс в 60 человек на место: в России открылся первый STEM-университет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

Новый учебный год студенты начнут в современном кампусе в центре Москвы.

Чтобы стать студентами первого частного STEM-университета России они прошли конкурс в 60 человек на место. По результатам тестов и собеседования из трех тысяч заявок приемная комиссия одобрила 44. Новый учебный год студенты начнут в современном кампусе в центре Москвы. Владислав выиграл несколько грантов в IT. Но до сих пор не верит, что поступил.

«Я посчитал, что мне стоит поступить в новый вуз. ВУЗ, где преподают реальные практики. И где преподают выходцы из Тинькоффа. Потому что объективно — они лучшие специалисты на рынке», — сообщил Владислав Енин.

Центральный университет работает по концепции STEM. С английского аббревиатура переводится так — «Естественная наука, Технологии, Инженерия и Математика». Эти дисциплины преподают не по отдельности, а в связи друг с другом.

«На первом этапе мы делаем упор на программную разработку, на машинное обучение, компьютерные науки. А с другой стороны, добавляем к этому маркетинг, управление продуктом, бизнес дисциплины, финансы и прочее. И наша задача сделать сплав этих дисциплин. Потому что это то, что нужно самим IT-компаниям прямо сейчас», — рассказал ректор университета Евгений Ивашкевич.

Первые магистры получат профессии аналитика, инженера по машинному обучению и продакт-менеджера. Программу обучения разрабатывали специалисты топовых российских IT-компаний. В расписании оставили только те предметы, которые точно потребуются для решения задач бизнеса.

На стажировку студентов пригласят в ведущие IT-компании. А значит, к окончанию Центрального университета в резюме уже можно будет вписать опыт работы в команде над конкретными проектами.

Курировать обучение будут личные менторы. А читать лекции — профессора ведущих вузов страны, специалисты и руководители IT-компаний.

В следующем году в Центральный Университет можно будет поступить и на бакалавриат — на курс зачислят 500 студентов. На выходе все студенты получат диплом государственного образца. В планах на несколько лет — открыть новые корпуса, отделения, филиалы и собственное общежитие.