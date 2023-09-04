Гордость или разочарование? 19-летняя дочь Михаила Ефремова пошла по стопам отца

Фото: Instagram* / ismokkewater

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В прошлом году наследница артиста бросила университет.

Звездная наследница закончила школу еще в прошлом году, однако с будущей профессией не определилась. Проучившись год на продюсера, она поняла, что это не ее сфера. И только теперь она определилась с выбором будущей профессии. Она решила пойти по стопам звездного отца и начала актерскую карьеру, сообщает «Вокруг ТВ».

В прошлом году Вера поступила в Высшую школу экономики на программу бакалавриата «Управление в креативных индустриях». Программа основывается на подготовке профессионалов, которые будут продюсировать медиапроекты. Стоимость обучения направления в год составляет 650 тысяч рублей. Но уже на первом курсе Ефремова поняла, что это не ее, и ушла из университета после первой сессии.

В День знаний девушка стала студенткой театрального института. Ефремова поступила в престижный театральный вуз, в котором когда-то преподавали ее бабушка и дедушка. Девочка начала учебу на первом курсе Школы-студии МХАТ, в мастерской Марины Брусникиной и Сергея Щедрина. К слову, в учебном заведении сложный конкурс, за места боролись более сотни человек. Ее сокурсницей стала Мария Пореченкова, дочь популярного актера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Ефремов дважды играл своего звездного деда.

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