Майя Санду: у Молдавии нет многомиллионного долга перед «Газпромом»

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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На предстоящую зиму Кишинев начал запасаться американским газом.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что международная аудиторская компания не нашла у государства многомиллионного долга перед «Газпромом». Об этом политик заявила в интервью изданию Nokta.

«На следующей неделе наше правительство выступит с заявлением о том, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед „Газпромом“ в размере порядка 800 миллионов долларов», — цитируют Санду журналисты.

В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с «Газпромом» о том, чтобы продлить все контракты на поставку газа в страну при условии успешного прохождения аудита задолженности организации «Молдовагаз».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что РФ предостерегла Молдавию от усиленной поддержки Украины.