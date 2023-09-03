В Челябинске нашли пропавшую семилетнюю девочку

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ_ВОЛКОВ

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Прежде сообщалось, что ребенок исчез в Металлургическом районе.

Первоклассницу, которая пропала в Металлургическом районе Челябинска, нашли живой. Об этом сообщает Telegram-канал «74.RU».

«Огромное спасибо свидетель Анне и компании „Интерсвязь“ за доступ к архиву камер», — поблагодарили волонтеры в сообщении мессенджера.

Прежде сообщалось о том, что семилетняя девочка ушла из дома 3 сентября и не вернулась. Поисками пропавшего ребенка занимались полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

ГУ МВД по Челябинской области также подтвердило, что школьницу нашли и вернули домой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге пропала двухлетняя девочка. Ребенок исчез в Красногвардейском районе. По последним данным, девочку нашли живой.