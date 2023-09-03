Катер с молодоженами загорелся на водохранилище в Московской области

Фото: Зинин Владимир / ТАСС

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Семейная жизнь молодых была спасена — их экстренно эвакуировали.

Огонь охватил прогулочный катер, на борту которого находились молодожены, в Московской области. По данным источника 5-tv.ru, произошел инцидент на водохранилище в Долгопрудном.

Кадры произошедшего в социальных сетях распространили очевидцы. Пожар вспыхнул на небольшой яхте. Среди пассажиров можно разглядеть пару в свадебных нарядах — она в белом платье, а он в костюме. Молодожены, спасаясь от огня, были вынуждены перебраться в конец катера.

К горящему судну вскоре подплыл второй катер. Пассажиры сумели перебраться на него и отплыть от опасности.

Была ли это обычная фотосессия или пожар омрачил самый значимый день в жизни молодых — неизвестно. Самое главное, что они остались живы.

О пострадавших среди других членов экипажа информации нет. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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