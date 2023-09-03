Министра транспорта Хакасии арестовали на два месяца за получение взятки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Региональный министр стал фигурантом коррупционного скандала.

В Хакасии арестовали местного министра транспорта Дмитрия Василиади. Его обвиняют в получение крупной взятки. Об этом объединенная пресс-служба судов республики сообщила в своем официальном Telegram-канале.

Абаканский краевой суд принял решение заключить его под стражу сроком на два месяца. Под арестом он пробудет, соответственно, до 1 ноября 2023 года.

Отмечается, что органы предварительного следствия уже предъявили фигуранту дела обвинение. Ему вменяется статья Уголовного кодекса РФ, предусматривающая наказание за получение должностным лицом взятки в крупном размере.

Василиади вступил в должность министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии в январе 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что возбуждение дела против экс-главы Ростовского областного суда признали законным. Елена Золотарева вместе с ее заместителем стали фигурантами дела о получении взятки в особо крупном размере