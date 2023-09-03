Мужчина устроил взрыв в жилом доме в деревне под Ярославлем

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Есть пострадавшие.

В Ярославской области задержали мужчину, причастного к совершению взрыва в жилом доме. Об этом сообщили в Следственном управлении СК. Ситуацию прокомментировали также в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в деревне Никульское. В Telegram-канале ведомства отмечается, что вечером 2 сентября в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о взрыве, в результате которого пострадали три человека — две мужчин и женщина. Все пострадавшие продолжают находиться под присмотром врачей.

Полиция в ходе проведенных мероприятий установила, что на территории частного дома произошел бытовой конфликт, в котором мужчина активизировал «неустановленное устройство с поражающими свойствами», в после скрылся с места.

В областном Следственном комитете отметили, что подозреваемый был задержан. Против него возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание за реализацию покушения на убийство. Обвинение злоумышленнику будет оглашено уже в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru писал, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме под Сыктывкаром.