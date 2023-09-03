Украине предрекли тяжелые последствия из-за желания атаковать Крым

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Ответ российской стороны не заставит себя ждать, и этого опасаются на Западе.

Желание украинского президента Владимира Зеленского вернуть Крым под контроль Киева спровоцировало тяжелые последствия и может усугубить их. Таким мнением поделились авторы американского аналитического центра Responsible Statecraft.

Эксперты отмечают, что киевский режим весьма далек от возможности вернуть контроль над полуостровом. Незалежной вряд ли получится воплотить свои планы.

«Результатом станет длительная война на истощение, которая приведет к победе России», — предупреждают аналитики.

В материале также спрогнозировано, что сильно «исхудавшие» ряды ВСУ могут стать жертвой контратаки РФ, которая приведет не только к еще большим потерям личного состава, но и территориальным, а они будут намного серьезнее тех, которые уже понесла украинская сторона.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Совбезе отреагировали на одобрение Западом ударов по Крыму.