Во Франции хотят запретить одноразовые электронные сигареты

Фото: Булкин Сергей / ТАСС

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Так в стране намерены бороться с ростом числа курильщиков.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что в стране введут запрет на одноразовые электронные сигареты. Такие устройства заправляются специальной никотиновой жидкостью, после нескольких сотен затяжек их выбрасывают. О нововведение женщина заявила в эфире телеканала RTL.

«Мы планируем представить новый план по борьбе с зависимостью от табака, в рамках которого будет введен запрет на одноразовые электронные сигареты, которые известны под названием puff», — заявила она.

Она отметила, что после электронных сигарет молодежь часто переходит на более крепкий табак.

В этом году президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Кроме того, под запрет попал выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с ароматизаторами и добавками, усиливающими никотиновую зависимость.

Ранее 5-tv.ru писал, как вейпы с пищевыми добавками влияют на здоровье.