Российские десантники пресекли все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску

МО РФ: российские десантники пресекают все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Бойцы используют для исполнения обязанностей технические уловки.

Разведчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно пресекают все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) войти в населенные пункты рядом с Артемовском (украинское название города Бахмут). Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны России.

После череды провальных маневров на купянском направлении, вражеские диверсанты переключились на другую цель. Однако российским военным удается сдерживать натиск. Солдаты используют различные приборы оптической разведки и БПЛА.

Как отметили в ведомстве, разведчики вычисляют противника еще на подступах к Артемовску и, совместно с артиллеристами ВДВ, уничтожают технику и живую силу ВСУ. Дополнительно к работе подключают управляемые ракеты и минометы.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные взяли под контроль позиции ВСУ в Запорожской области.