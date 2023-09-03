«С посторонним мужчиной»: почему Татьяна Буланова не ночует дома после свадьбы

Буланова сутками не бывает дома и жалуется, что осталась без медового месяца

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Знаменитость в печали — у них с мужем не хватает друг на друга времени.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова рассказала о первых трех месяцах в браке с бизнесменом Валерием Рудневым. Певица жалуется — она сутками не появляется дома и даже не отправилась с мужем в медовый месяц.

«Мужа я не видела пять дней. Я на корабле с каким-то посторонним мужчиной, который меня то за ногу привяжет, то куда-то подкинет», — прокомментировала она в эфире федерального канала.

Дело вот в чем — артистка снова ушла с головой в работу и принимает участие в съемках нового клипа в Москве, пока супруг работает в Северной столице.

По словам Булановой, им с Рудневым из-за загруженного графика даже не удалось провести медовый месяц после свадьбы. Сразу после брачной ночи она была вынуждена уехать.

Что касается самой свадьбы, на которую пара по разным оценкам потратила до десяти миллионов, Буланова признается — вся эта роскошь, платье и фейерверки были идеей мужа.

«Это исключительное желание моего мужа Валерия… чуть не сказала Александра», — смеется Татьяна, что даже имя супруга успела позабыть в разлуке.

Известно, что подарок на свадьбу Валерий своей любимой сделал тоже грандиозный. Бизнесмен подарил Булановой ресторан в историческом месте Санкт-Петербурга. Там они и провели «медовый месяц», занимаясь обустройством.

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