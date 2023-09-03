«Пришлось отпустить»: Максим Аверин впервые признался, что у него была семья

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитость состоял в отношениях много лет, однако после понял — любви там не было.

Актер Максим Аверин рассказал, что вышел из длительных отношений из-за возникшего чувства привязанности к партнеру. Секреты личной жизни он раскрыл в интервью журналу «Караван историй».

«Я был в отношениях много лет, была семья, но в какой-то момент пришлось отпустить», — поделился он.

Свое решение он объяснил отсутствием любви. Актер признался, что в один момент понял — его с девушкой связывала только привязанность и чувство благодарности. Он не хотел обманывать ни ее, ни себя.

По словам Аверина, им удалось расстаться на легкой ноте, без скандалов. Сейчас, отметил он, к бывшей у него не осталось чувств, однако они поддерживают дружеские отношения.

Артист добавил, что его, как мужчину, сможет вынести не каждая женщина в силу характера. По его словам, он действительно умеет любить и хранить верность, но сам по своей натуре крайне ревнивый человек.

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